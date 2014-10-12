دراسة علمية: عشق القهوة قد يرجع للجينات

إذا كنت من عشاق القهوة فهذا العشق قد يكون سببه المباشر جيناتك الوراثية، فقد حددت دراسة علمية أجرتها مستشفى "brigham and womens" استهدفت عشرات الآلاف من الخرائط الوراثية البشرية ستة متغيرات جينية جديدة وجد أن لها ارتباط كبير بالاعتياد على شرب القهوة، وهو الأمر الذي قد يساعد في تفسير الاستجابات المختلفة حيال فنجان القهوة.

وقال دانيال تشاسمان الأستاذ المساعد في مستشفى "brigham and womens" في مدينة بوسطن الأميركية والذي قاد فريق البحث "مثل التحليلات الوراثية السابقة للتدخين وشرب الكحوليات يقدم هذا التحليل نموذجا لكيف يمكن أن تؤثر الجينات على بعض السلوكيات المعتادة".

وجمع الباحثون بيانات من 28 دراسة أجريت على 120 ألف شخص يحتسون القهوة بانتظام، ودرس الباحثون نسخا من الجينات موجودة لدى هؤلاء الأشخاص مستخدمين في ذلك الخرائط الجينية لهم وما قدموه من بيانات عن حجم استهلاكهم اليومي من القهوة.

فوجدوا أنه بالاضافة إلى جينين تم ربطهما فيما سبق بالفعل بالتمثيل الغذائي للكافيين اكتشف الباحثون موقعين آخرين في الخريطة الوراثية يرتبطان بالطريقة التي يتعاطى بها الجسم مع الكافيين.

وأشار الباحثون إلى وجود متغيرين وراثيين آخرين ربما يحددان تأثيرات الكافيين على المخ. كما وجدوا متغيرين جديدين آخران يرتبطان بالتمثيل الغذائي للسكر والدهون.

وكتب الباحثون في دورية الطب النفسي الجزيئي "Molecular Psychiatry" إن الأشخاص الذين يتمتعون بمتغيرات جينية ترتبط بزيادة التمثيل الغذائي للكافيين يميلون إلى شرب المزيد من القهوة لأن أجسامهم تعالجه بطريق أسرع.

وذكر الباحثون أن تناول القهوة يرتبط بتراجع احتمالات الإصابة بالشلل الرعاش وأمراض الكبد والنوع الثاني من السكري لكن تأثيره على صحة القلب والإصابة بالسرطان ومعدل الخصوبة ما زال أمرا مثيرا للجدل.