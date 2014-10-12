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بوتين بأمر بانسحاب قواته من الحدود مع أوكرانيا

12/10/2014

أعلن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر القوات الروسية بالانسحاب والعودة إلى قواعدها الدائمة بعد تدريبات عسكرية بمنطقة روستوف قرب الحدود مع أوكرانيا.

يأتي انسحاب القوات قبل اجتماع متوقع بين بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في ميلانو الأسبوع الحالي.

وجاء في بيان الكرملين أن "وزير الدفاع أبلغ القائد الأعلى باستكمال فترة التدريب الصيفية على إطلاق النار في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأضاف البيان أن بوتين أمر ببدء عودة القوات إلى قواعدها الدائمة, والتي قوامها 17600 عسكري تدربوا على إطلاق النار في منطقة روستوف في فصل الصيف."

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