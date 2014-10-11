مخاوف من عدم وفاء مؤتمر المانحين بأموال إعمار غزة

أبدى مسؤولون أمريكيون تشككهم الجمعة في أن يفي مؤتمر دولي للمانحين سيعقد في القاهرة يوم الأحد بطلب الفلسطينيين الحصول على أربعة مليارات دولار من تعهدات المساعدات لإعادة بناء قطاع غزة بعد تدميره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر 50 يوماً.

وسيشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وممثلون من عشرات الدول يوم الأحد خلال اجتماع تأمل السلطة الفلسطينية بأن تؤدي خطوات حكومة وحدة جديدة نحو تولي زمام الأمور في قطاع غزة الذي تسيره حركة حماس إلى تقليل قلق الحكومات المانحة من تقديم أموال لإعادة البناء.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "من الانصاف أن نقول إن هناك تساؤلات جادة يثيرها المانحون" مشيرا إلى مخاوف من " العودة إلى هنا وفعل نفس الشيء من جديد خلال عام أو عامين" مالم يتم انهاء هذه الصراع".

وتوقع أن يسفر المؤتمر عن "مساهمات كبيرة" لإعادة البناء مع توفير دول الخليج معظمها وتقديم واشنطن والاوروبيين مساهمات "معنوية " . ولكن المسؤول قال "لا أعرف ما إذا كان أحد يعتقد أننا سنصل إلى أربعة مليارات (دولار) أو ما إذا كنا نحتاج لمثل هذا النوع من التعهدات الآن."

وقدر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اجمالي تكلفة اعادة البناء بنحو أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في غزة حيث دمر ما يقدر بثمانية عشر ألف منزل كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية الأساسية خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع.

من جانبه قال مسؤول أمريكي إنه على الرغم من عدم مشاركة إسرائيل في مؤتمر القاهرة "فإننا نطلب من الاسرائيليين مواصلة القيام بما يفعلونه فيما يتعلق بتسهيل المساعدات الانسانية لقطاع غزة."

وكانت إسرائيل قد وافقت على اتخاذ خطوات لتخفيف بعض القيود عن قطاع غزة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر أغسطس آب.

وخلف العدوان الذي بدأ في يوليو تموز أكثر من 2100 قتيل فلسطيني معظمهم من سكان غزة. وقتل أيضا 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين. كما هدد الفلسطينيون بالسعي للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية كمنتدى لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.