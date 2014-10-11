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بان غي مون في العاصمة الليبية لإجراء محادثات

11/10/2014

بان غي مون

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إلى العاصمة الليبية طرابلس السبت لإجراء محادثات مع الفرقاء في البلاد التي تتقاتل من أجل السيطرة والنفوذ ليصبح أرفع زائر أجنبي يصل طرابلس منذ ثلاثة أشهر.

وقالت الأمم المتحدة في تعليق على حسابها على تويتر إن بان غي مون "سيحث الأطراف الليبية على المضي قدما في الحوار السياسي لاستعادة الاستقرار إلى البلاد."

وتشعر القوى الغربية والدول المجاورة لليبيا بالقلق من أن تتحول الدولة المنتجة للنفط إلى دولة فاشلة حيث تتقاتل جماعات المعارضة السابقة التي شاركت في الإطاحة بالقذافي من أجل السيطرة والحصول على حصة من احتياطيات النفط الهائلة في البلاد.

وسوف يلتقي بان غي مون مع نائب لرئيس مجلس النواب ونواب أخرين من البرلمان  الذي انتقل إلى مدينة طبرق إضافة إلى نواب من مدينة مصراتة.

وبدأت الأمم المتحدة قبل أسبوعين حوارا في محاولة لإنهاء الأزمة. وأجريت المحادثات في بلدة غدامس الجنوبية التي لم يشارك مقاتلوها في أي من الفصائل المتناحرة. ويأمل دبلوماسيون أن تساعد المحادثات في بدء حوار سياسي أوسع.

وتدهور الوضع في طرابلس بسبب معركة أخرى في مدينة بنغازي المدينة الرئيسية في شرق ليبيا حيث تخوض القوات المؤيدة للحكومة معركة مع مجموعات مسلحة.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين أطلقوا أيضا صواريخ على مطار الأبرق الدولي شرقي بنغازي الذي يعد واحدا من عدد قليل من المطارات العاملة منذ إغلاق مطار بنغازي في مايو أيار بسبب القتال. ولم يصب أحد في الهجوم.  

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