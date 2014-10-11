الأكراد يحثون التحالف على تكثيف الغارات الجوية على كوباني

حثت القوات الكردية المدافعة عن كوباني التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تكثيف الهجمات الجوية على مقاتلي "تنظيم الدولة" الذين شددوا قبضتهم على هذه المدينة السورية على الحدود مع تركيا يوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب في سوريا، إن القوات الكردية تواجه هزيمة حتمية في كوباني إذا لم تفتح تركيا حدودها للسماح بدخول السلاح إلى المدينة وهو ما يبدو حتى الآن أن أنقرة ترفضه.

وقد صعد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الضربات الجوية على تنظيم الدولة في كوباني وحولها قبل أربعة أيام. وقالت الجماعة المسلحة الكردية الرئيسية، وهي وحدات حماية الشعب، في بيان إن الغارات الجوية كبدت تنظيم الدولة خسائر فادحة لكن فعاليتها قلت في اليومين الماضيين.

وقال ضابط عسكري كردي تحدث إلى رويترز من كوباني التي يطلق عليها أيضا عين العرب إن تنظيم الدولة جلب مزيدا من الدبابات والمدفعية الثقيلة إلى الخطوط الأمامية وأن المعارك التي تدور من شارع إلى شارع تجعل من الصعب على الطائرات الحربية استهداف مواقع التنظيم.

وقال عصمت الشيخ رئيس مجلس الدفاع عن كوباني "لدينا مشكلة وهي الحرب التي تدور بين المنازل." وأضاف "الضربات الجوية تفيدنا ولكن الدولة الإسلامية تستقدم دبابات وقطع مدفعية من الشرق. لم نكن نرى معهم دبابات ولكن شهدنا أمس دبابات تي-57."

واستطاع تنظيم الدولة تعزيز مقاتليه أما الأكراد فلم يستطيعوا. فمقاتلو الدولة الإسلامية يحاصرون المدينة من الشرق والجنوب والغرب وهو ما يعني أن طريق الإمداد الممكن الوحيد للأكراد هو الحدود التركية إلى الشمال.

من جانبه دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا تركيا الجمعة إلى المساعدة في الحيلولة دون وقوع مذبحة في كوباني وطلب السماح "للمتطوعين" بعبور الحدود حتى يمكنهم تعزيز القوات الكردية التي تدافع عن المدينة التي تقع على مرمى البصر من الأراضي التركية.

ولم ترد الحكومة التركية بعد على تصريحات المبعوث ستيفان دي ميستورا الذي قال إنه يخشى وقوع مذبحة في مدينة كوباني على أيدي مقاتلي الدولة الإسلامية وتكرار مذبحة سربرنيتشا التي قتل فيها الآلاف في البوسنة عام 1995.

وكان الزعماء الأكراد في سوريا حثوا أنقرة على إقامة ممر داخل تركيا لتيسير وصول المساعدات والإمدادات العسكرية إلى كوباني.