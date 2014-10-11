اكتشاف قرية أثرية في أريزونا الأميركية

قال باحث إن علماء آثار اكتشفوا قرية يعتقد عمرها حوالي 1300 سنة وتضم أكثر من 50 منزلا جدرانها مصنوعة من الحجر الرملي في متنزه قومي في شمال شرق ولاية أريزونا الأميركية قدروا أن القرية كان يسكنها حوالي 125 شخصا.

القرية المكتشفة تعود إلى فترة صناع السلال

وأشار الباحث أن المنازل والتحف التي اكتشفت في الموقع يعود عمرها ما بين 200- 700 سنة بعد الميلاد.

وقالت عالمة الآثار "آمي شوت" أن تلك المنازل كانت مسكونة خلال فترة صناع السلال عندما بدأت مجتمعات السكان الأميركيين الأصليين في المنطقة بزراعة محاصيل من أجل الطعام وإقامة قرى.

وعثر الباحثون على أدوات بدائية مصنوعة من الحجر والخشب بالإضافة إلى قلادات مصنوعة من الصدف, ولم يتم العثور على بقايا بشرية.