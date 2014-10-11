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إندونيسيا تبني حائطاً بحرياً لحماية العاصمة من الفيضانات

11/10/2014

دشنت إندونيسيا رسميا مشروعا بتكلفة 263 مليون دولار لبناء حائط بحري عملاق بمحاذاة ساحل العاصمة جاكرتا وذلك في محاولة لحماية المباني التجارية والمنازل من الفيضانات.

(الجزيرة نت)

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع الحكومي حائطا بطول ثمانية كيلومترات بمحاذاة الساحل يغطي الجانب الشمالي من المدينة.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية شايرول تانيونج للصحفيين بعد حفل تدشين المشروع "هذا المشروع ضروري".

وأضاف "إذا لم نفعل شيئا ستغرق جاكرتا في 2050 بسبب الانحسارالمتسارع لليابسة وارتفاع مستوى البحر."

ويفترض أن يكون المشروع -الذي صمم بالتشاور مع مسؤولين هولنديين في البنية التحتية والبيئة- قابلا للتصدي للمد العالي ومستوى البحر الآخذ في الارتفاع حتى عام 2030 على الأقل.

حيث  تقع 40 بالمائة من جاكرتا بالفعل تحت مستوى البحر فمن المتوقع أن يسوء وضع المدينة التي يعيش بها عشرة ملايين نسمة حيث تنحسر اليابسة ببطء بسبب الشفط المفرط للمياه الجوفية.

يذكر أن جاكرتا شهدت العام الماضي هطول أمطار أدت إلى شلل تام بالعاصمة وتسبب في فيضان نهر بالمدينة ،ووقوع أضرار بقيمة 580 مليون دولار.

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