إجلاء عشرات الآلاف تخوفا من إعصار في الهند

أجلت السلطات الهندية السبت عشرات الآلاف من ولايات ساحلية تخوفا من عاصفة قوية يمكن أن تتحول إلى إعصار.

الإعصار "هودهود" يهدد عشرات الآلاف على السواحل الهندية getty

وقامت السلطات بإجلاء نحو مئة ألف شخص من ولاية "أندرا براديش"، وعشرة آلاف شخص من ولاية "فيساخاباتنام" إلى أراض مرتفعة وملاجئ، ومراكز إيواء، وحذرت من تحرك إعصار جهة الساحل.

وصنفت هيئة الأرصاد الجوية الهندية الإعصار "هودهود" على أنه عاصفة قوية ستتحول إلى إعصار قد تصل سرعة رياحه إلى 165 كيلومترا في الساعة، ويتسبب في هطول أمطار يصل منسوبها لأكثر من 24.5 سنتيمتر في بعض المناطق عند وصوله لليابسة.

وتخطط السلطات لنقل 300 ألف شخص معرضين للخطر إلى مناطق آمنة، وأشارت إلى أنها تراقب الوضع في شمال ولاية "أوديشا" الساحلية.