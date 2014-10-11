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إجراءات احترازية لمكافحة وباء الإيبولا

11/10/2014

بدأت السلطات الأميركية السبت بتشديد إجراءات المراقبة في خمسة مطارات رئيسية، لمراقبة الحالة الصحية للمسافرين القادمين من الدول الأفريقية الأكثر تضررا من فيروس إيبولا، حيث قامت بنشر فرق عسكرية وأطقم طبية لمراقبة أوضاعهم الصحية يأتي هذا بعد وفاة أول شخص بالمرض في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

 

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات بسبب الإصابة بفيروس الإيبولا وصل إلى 4033 حالة على مستوى العالم، وأشارت المنظمة في تقرير لها أن ليبيريا تعد أكبر المتضررين من الإيبولا حيث أودى المرض بحياة 2316 شخصا بها، يليها سيراليون وغينيا.

وظهرت حالات إصابة غير مؤكدة في دول من مقدونيا والتشيك والبرازيل، في حين ركزت أوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة على محاولة احتواء الوباء الذي قتل آلاف الأشخاص في غرب أفريقيا.

 وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الناتجة عن الوباء ارتفع إلى 4033 من بين 8399 حالة إصابة مؤكدة أو محتملة أو مشتبه بها في سبع دول.

وفي سياق متصل طلبت الحكومة المغربية تأجيل استضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم العام المقبل بسبب فيروس إيبولا المتفشي في بعض الدول الأفريقية.

عيسى حياتو – رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

وقال محمد أوزين وزير الشباب والرياضة المغربي, في بيان أصدرته الوزارة اليوم , "تقدمت الوزارة باسم الحكومة المغربية إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو بطلب تأجيل تنظيم كأس أمم أفريقيا المقرر تنظيمه بالمغرب".

وأضاف "طلب هذا التأجيل يأتي بناء على قرار وزارة الصحة المغربية الذي يؤكد على ضرورة تفادي التجمعات التي يشارك فيها وافدون من الدول التي ينتشر فيها فيروس إيبولا".

 

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