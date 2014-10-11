أحكام بالسجن 15 عاما على عدد من قيادات الأخوان

محمد البلتاجي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين

أصدرت محكمة مصرية السبت أحكاما بالسجن على محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تتعلق بتعذيب محام خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما على الداعية صفوت حجازي وحازم فاروق عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنحل وهو الذراع السياسية للجماعة وكذلك أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بالسجن المشدد 15 سنة.

كما صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في نفس القضية بحق كل من المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأسامة ياسين الوزير السابق في حكومة مرسي والبرلمانيين السابقين عمرو زكي ومحسن راضي.

وترتبط القضية ببلاغ تقدم به محام واتهم فيه المحكوم عليهم باحتجازه وتعذيبه في مقر إحدى شركات السياحة بمحيط ميدان التحرير وسط القاهرة وهو معقل الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 وانتهت بعد 18 يوما حين أعلن مبارك تخليه عن السلطة.

واستشهد بمقطع فيديو بث على موقع يوتيوب ويظهر فيه وهو شبه عار ويتعرض للتعذيب والاستجواب بسبب الاشتباه في تعاونه مع أجهزة الأمن ضد المحتجين.

وأمرت المحكمة السبت أيضا بإلزام جميع المتهمين بتعويض قدره مائة وواحد ألف جنيه (نحو 14 ألف دولار) على سبيل التعويض للمجني عليه. والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

وسبق أن صدر أكثر من حكم بالسجن على البلتاجي وحجازي في قضايا تتصل باحتجاجات اندلعت عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأثارت المحاكمات الجماعية لقيادات ومؤيدي الإخوان انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.