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هيغل: أمريكا تريد استخدام قاعدة عسكرية في تركيا

10/10/2014

قال وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيغل إن المساعدة العسكرية الرئيسية التى ترغب بها الولايات المتحدة من تركيا هو استخدام القاعدة الجوية التركية في انجرليك واتفاق مع تركيا للمساعدة في تدريب القوات السورية المعتدلة وتجهيزها.

وقال هيغل إن مسؤولين أمريكيين ناقشوا تلك القضايا مع القادة الأتراك في محادثات هذا الأسبوع. بينما طلب أنقرة المستمر للولايات المتحدة بإنشاء منطقة آمنة على طول الحدود التركية مع سوريا لا  ينظر إليه بشكل جدي ، وقال قادة أمريكيون إنهم منفتحون على مناقشة هذا الموضوع.

وقال وزير الدفاع الأمريكى إن تركيا لديها قدرات عسكرية ذات قيمة مهمة في المعركة ضد مسلحى تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في أن تكون قادرة إرسال عدة طائرات إلى قاعدة جوية قرب الحدود السورية.

وتحدث هيغل للصحفيين على متن طائرته بينما بدأ جولة تستمر ستة أيام، تشمل ثلاث دول في أمريكا الجنوبية. أول محطة له هى كولومبيا، وقال إنه سيذهب أيضا إلى شيلى والبيرو، حيث سيحضر مؤتمرا لوزراء الدفاع من الأمريكتين.

تأتى جولة هيجل فيما تعمل الولايات المتحدة مع شركائها فى التحالف لإبطاء تقدم متشددى الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق، كما تعزز الولايات المتحدة نشر قواتها العسكرية فى ليبيريا لبناء منشآت طبية والمساعدة في مكافحة فيروس إيبولا.

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