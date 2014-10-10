البث الحي
منوعات

المرصد السوري: تنظيم الدولة يتوغل في كوباني

10/10/2014

كوباني (عين العرب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم الدولة يتوغلون في مدينة كوباني (عين العرب) السورية على الحدود مع تركيا الجمعة وإنهم سيطروا بالكامل تقريبا على منطقة تضم مقر الإدارة الكردية المحلية.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد عبر الهاتف إن المقاتلين سيطروا على 40 في المئة على الأقل من المدينة. وأضاف أن التنظيم يسيطر الآن بالكامل تقريبا على "المربع الأمني" حيث يوجد المقر الإداري للحكومة المحلية.

وذكر مسؤول عسكري كردي يتحدث من كوباني أن قتالا يدور حاليا بين التنظيم ومقاتلين أكراد قرب مبنى تستخدمه قوات الأمن المحلية الكردية لكنه نفى أن يكون التنظيم قد أحرز تقدما كبيرا في المدينة.

وقال أوجلان ايسو وهو نائب قائد القوات الكردية في كوباني إن "تنظيم الدولة" لا يزال يقصف وسط المدينة بقذائف المورتر الأمر الذي يعني أن مقاتليه لم يوسعوا نطاق سيطرتهم على أكثر من 20 في المئة من كوباني. وأضاف في اتصال هاتفي "هناك اشتباكات عنيفة وهم يقصفون وسط كوباني من بعيد."

في سياق متصل أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يوم الجمعة شن تسع ضربات جوية في سوريا استهدفت مقاتلي تنظيم الدولة يومي الخميس والجمعة بينها سبع ضربات قرب مدينة كوباني الحدودية.

وأضاف الجيش في بيان أن ضربتين شنهما يومي الخميس والجمعة استهدفتا منطقة إلى الجنوب الشرقي من كوباني ودمرتا منشأتي تدريب لتنظيم الدولة. وتابع أن أربع ضربات أخرى وقعت إلى الجنوب من المدينة القريبة من حدود سوريا مع تركيا واستهدفت عربات ودبابة ووحدتين صغيرتين لمقاتلي التنظيم.

وقصفت الضربة السابعة منطقة إلى الشمال الشرقي من كوباني فيما قصفت ضربتان مدينتي دير الزور والحسكة السوريتين. وقالت القيادة المركزية إن هجوما آخر في العراق استهدف منطقة قريبة من العاصمة بغداد.

المزيد من منوعات

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين .. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)