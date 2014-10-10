المرصد السوري: تنظيم الدولة يتوغل في كوباني

كوباني (عين العرب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم الدولة يتوغلون في مدينة كوباني (عين العرب) السورية على الحدود مع تركيا الجمعة وإنهم سيطروا بالكامل تقريبا على منطقة تضم مقر الإدارة الكردية المحلية.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد عبر الهاتف إن المقاتلين سيطروا على 40 في المئة على الأقل من المدينة. وأضاف أن التنظيم يسيطر الآن بالكامل تقريبا على "المربع الأمني" حيث يوجد المقر الإداري للحكومة المحلية.

وذكر مسؤول عسكري كردي يتحدث من كوباني أن قتالا يدور حاليا بين التنظيم ومقاتلين أكراد قرب مبنى تستخدمه قوات الأمن المحلية الكردية لكنه نفى أن يكون التنظيم قد أحرز تقدما كبيرا في المدينة.

وقال أوجلان ايسو وهو نائب قائد القوات الكردية في كوباني إن "تنظيم الدولة" لا يزال يقصف وسط المدينة بقذائف المورتر الأمر الذي يعني أن مقاتليه لم يوسعوا نطاق سيطرتهم على أكثر من 20 في المئة من كوباني. وأضاف في اتصال هاتفي "هناك اشتباكات عنيفة وهم يقصفون وسط كوباني من بعيد."

في سياق متصل أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يوم الجمعة شن تسع ضربات جوية في سوريا استهدفت مقاتلي تنظيم الدولة يومي الخميس والجمعة بينها سبع ضربات قرب مدينة كوباني الحدودية.

وأضاف الجيش في بيان أن ضربتين شنهما يومي الخميس والجمعة استهدفتا منطقة إلى الجنوب الشرقي من كوباني ودمرتا منشأتي تدريب لتنظيم الدولة. وتابع أن أربع ضربات أخرى وقعت إلى الجنوب من المدينة القريبة من حدود سوريا مع تركيا واستهدفت عربات ودبابة ووحدتين صغيرتين لمقاتلي التنظيم.

وقصفت الضربة السابعة منطقة إلى الشمال الشرقي من كوباني فيما قصفت ضربتان مدينتي دير الزور والحسكة السوريتين. وقالت القيادة المركزية إن هجوما آخر في العراق استهدف منطقة قريبة من العاصمة بغداد.