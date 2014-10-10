الصين: لا يحق للكونجرس الأمريكى التدخل بشؤون هونج كونج

قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن الكونجرس الأمريكي يبعث رسالة خاطئة للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج بعد أن عبر تقرير للكونجرس عن القلق حيال الأوضاع في المدينة.

وذكر تقرير سنوى عن الصين أصدرته لجنة في الكونجرس الخميس إن على الولايات المتحدة أن تعزز مساندتها للديمقراطية في هونج كونج وتمارس الضغوط لإجراء انتخابات عامة.

وأوضح هونغ لى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه ليس من حق الولايات المتحدة التدخل في شؤون هونج كونج باعتبارها شأنا داخليا صينيا.

وأضاف في إفادة صحفية يومية تقرير هذه الهيئة الأمريكية يشوه الحقائق ويمثل هجوما متعمدا على الصين. نعرب عن استيائنا الشديد منه. نطالب هذه اللجنة بالكف عن هذا التدخل غير المناسب والإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية.

ومضي قائلا يجب أن تتوخى هذه اللجنة الحذر في أقوالها وأفعالها وتتوقف عن بعث رسائل خاطئة لحركة احتلال الوسط وغيرها من الأنشطة غير المشروعة أو تقديم الدعم لها.

ويحكم زعماء الحزب الشيوعى الصينى المستعمرة البريطانية السابقة من خلال صيغة دولة واحدة ونظامان التى تسمح بحكم ذاتى على نطاق واسع وحريات لا يتمتع بها المواطنون في أرض الصين الأم.

وتشهد هونج كونج احتجاجات منذ أسبوعين تنظمها حركة احتلال الوسط لمطالبة الحكومة المدعومة من بكين بالوفاء بوعدها بإجراء انتخابات عامة مما يبرز التحديات التى تواجهها الصين في فرض إرادتها على المركز التجارى العالمى.