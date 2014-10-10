الصحة العالمية: عدد وفيات الايبولا تجاوز أربعة آلاف شخص

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات بسبب الاصابة بفيروس الايبولا وصل إلى 4033 حالة على مستوى العالم. وأشارت المنظمة في تقرير لها أن ليبيريا تعد أكبر المتضررين من الايبولا حيث أودى المرض بحياة 2316 شخصا بها، يليها سيراليون وغينيا.

ومات تسعة أشخاص في دول أخرى بسبب المرض من بينها الولايات المتحدة وإسبانيا والسنغال ونيجيريا. وقالت المنظمة، التي حصلت على معلوماتها من تقارير وكالات الصحة في هذه الدول، إن هناك 8399 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض أو مؤكدة.

في سياق متصل، بدأ الاتحاد الأوروبي استعداداته لتنظيم جسر جوي لنقل المعونات اللازمة إلى الدول المنكوبة بوباء الحمى النزفية (إيبولا) في غرب أفريقيا.

وكشف متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل عن بدء الاعداد الجمعة لحملة جديدة لتقديم المعونات إلى دول غرب افريقيا المتضررة من مرض الايبولا. وأضاف المتحدث أن الحملة تتضمن نقل المساعدات الإغاثية جوا إلى كل من سيراليون وليبيريا وغينيا.

وقال المتحدث إن أولى الرحلات الجوية ستقوم بها طائرة بوينج 747 تحمل حوالي 100 طن من المساعدات الإغاثية تنطلق من أمستردام إلى فريتاون عاصمة سيراليون. وذكرت المفوضية أنها قامت منذ تفشي الوباء في غرب أفريقيا بتقديم 180 مليون يورو لدعم الدول التي أصابها المرض