إسرائيل تمنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة في الأقصى

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه لن يسمح سوي للفلسطينيين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً بالصلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى فى القدس القديمة التى تشهد توترا متزايدا.

وقالت ناطقة باسم الشرطة لوبا السمرى لوكالة فرانس برس بعد معلومات عن عزم شبان عرب الإخلال بالنظام العام، تقرر أن يقتصر السماح بدخول باحة المسجد الأقصي على الذين تجاوزوا الخمسين من العمر.

ويشمل هذا القرار الذى لا ينطبق على النساء، فلسطينيى القدس الشرقية وعرب اسرائيل على حد سواء. وقالت الناطقة أنه لن يسمح لفلسطينيى الضفة الغربية في المقابل بدخول القدس.

وأضافت انه في اجراء احتياطى أيضا نشرت الشرطة تعزيزات في القدس للحفاظ على النظام.

وتأتى هذه الإجراءات بينما شهدت باحة الأقصى الأربعاء مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين كانوا يحتجون على وجود زوار يهود إلى باحات المسجد.