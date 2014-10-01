2 كم بين عين العرب ومقاتلي تنظيم الدولة

مقاتلو تنظيم الدولة في محيط عين العرب – كوباني

أفاد مراسل الجزيرة قرب الحدود السورية التركية، أن قوات تنظيم الدولة أصبحت على بعد كيلومترين فقط من مدينة عين العرب شمالي سوريا، في حين يواصل التحالف قصفه على مواقع للتنظيم في محيط المدينة.

وقال المراسل إن التنظيم يقصف المدينة بالمدفعية بشكل متواصل, بينما تدور اشتباكات على أكثر من محور بين عناصر التنظيم -الذي يحاصر المدينة من ثلاث جهات- والفصائل الكردية التي تدافع عن مواقعها بشراسة.

في الوقت ذاته، نشرت تركيا وحدات من الجيش على حدودها بالمنطقة تحسبا لسقوط المدينة بيد التنظيم، وأغلق الأمن التركي الطريق المؤدي إلى المعبر المقابل لمدينة عين العرب.

وتحدث نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش الثلاثاء عن تقدم لمقاتلي تنظيم الدولة صوب قبر سليمان شاه في شمالي سوريا،والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويقع القبر في منطقة تعتبرها تركيا ذات سيادة خاصة لها في سوري، ويحرسه جنود أتراك.

كما وجهت الحكومة التركية الثلاثاء طلبا إلى البرلمان لمنحها تفويضا يخولها تكليف الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج الأراضي التركية لمواجهة مقاتلي تنظيم الدولة إذا اقتضت الحال. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التركي هذا الطلب غدا الخميس