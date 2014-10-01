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14 قتيلا بصد هجوم لتنظيم الدولة على الضلوعية

1/10/2014
مقاتلون منالعشائر العراقية يتمركزون خارج مناطق تنظيم الدولة (رويترز)

قال مسؤولون عراقيون الأربعاء إن مقاتلين من عشيرة عربية عراقية مدعومين من قبل القوات العراقية صدوا هجوما لتنظيم الدولة على مدينة الضلوعية شمال بغداد مما أسفر عن سقوط 14 قتيلا من الجانبين. ولم ينجح مسلحوا "تنظيم الدولة" في السيطرة على حي الجبور الذي يحمل اسم العشيرة.

وقال ضابط كبير في الشرطة العراقية "لقد هاجموا "تنظيم الدولة" الجبور من ثلاثة اتجاهات الليلة الماضية والمعارك تواصلت حتى الصباح".

وأضاف أن "هجومهم فشل لكن سقط ضحايا"، مشيرا إلى 14 قتيلا من الجانبين من بينهم مقاتل من تنظيم الدولة قام بتفجير حزامه الناسف.

وأوضح نفس الضابط أن ثلاثين شخصا جرحوا في صفوف العشيرة بينهم مدنيون، في حصيلة أكدها سكان في اتصالات مع وكالة الأناء الفرنسية "AFP".

وأكد مصدر طبي أن المستشفى المحلي تسلم جثث سبعة مقاتلين من العشائر سقطوا بأيدي مقاتلي تنظيم الدولة.

وحصلت عشيرة الجبور التي لعبت دورا أساسيا في تشكيل الصحوات لمواجهة تنظيم القاعدة على دعم من الولايات المتحدة عام 2005 وفي عام 2007 على دعم من الجيش العراقي والمليشيات المتحالفة معه.

ويطالب وجهاء العشيرة التحالف ضد تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة بدعم أكبر وخصوصا المساندة جوية.

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