مصر تعرض تدريب قوات حكومية ليبية

الدخان يتصاعد من موقع مليشيات القعقاع جراء اشتباكات مع مليشيات (رويترز)

عرضت مصر تدريب القوات الحكومية التي تقاتل فصائل مسلحة متنافسة في ليبيا في تصعيد لجهودها للقضاء على ما تراه خطرا على استقرارها من الفوضى التي اجتاحت جارتها الغربية.

ويمثل هذا العرض أحدث علامة على تدخل قوى عربية متنافسة في ليبيا التي أصبحت ملاذا للمتشددين وعلى وشك السقوط في هاوية الدولة الفاشلة في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومات الغربية بالأحداث في العراق وسوريا.

وتحاول مصر إعادة تأكيد نفوذها الإقليمي وفي الوقت نفسه استعادة المساعدات العسكرية التي أوقفتها الولايات المتحدة بعد عزل الرئيس مرسي والحملة التي شنتها القاهرة على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مسؤولون أمنيون مصريون إن مسؤولين عسكريين مصريين وممثلين لقوات الحكومة الليبية التقوا عدة مرات خلال الشهرين الأخيرين في القاهرة وفي مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وقال مسؤول في المخابرات طلب عدم نشر اسمه إن العرض المطروح على المائدة هو "استخبارات وتدريب". وامتنع المتحدث باسم الحكومة المصرية عن التعقيب لكن أحمد بوزياد المسماري الناطق بلسان رئيس هيئة الأركان الليبية أكد أن مصر عرضت تدريب القوات الليبية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى القيام بعمل حاسم ضد المتشددين الذين يتخذون من ليبيا قاعدة لهم وتقول مصر إنهم يتسللون عبر الحدود لمساعدة جماعة أنصار بيت المقدس في مهاجمة قوات الأمن المصرية في صحراء شبه جزيرة سيناء.

وقال مسؤول المخابرات "مصر لديها معلومات عن أماكن تواجدهم (المتشددون المرابطون في ليبيا) وعددهم ونوع الأسلحة التي بحوزتهم".

وكان مسؤولون أمنيون مصريون قالوا إن جماعة أنصار بيت المقدس أخطر الجماعات المتشددة في البلاد لها اتصالات بتنظيم الدولة الذي خرج من عباءة تنظيم القاعدة والذي تستهدفه الآن ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا بعد أن اجتاح أراضي العراق.

وكان الرئيس السيسي الذي أيد الضربات لتنظيم الدولة لكنه لم يشارك فيها قال إن على أي تحالف عالمي مناوئ لتنظيم الدولة أن يتعامل مع طائفة من الجماعات المتطرفة موضحا أن اهتمامه ينصب على بلده.

وتعرضت مجموعة مسلحة في ليبيا تربطها صلات بجماعة الإخوان المسلمين لضربات جوية خلال أغسطس ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين قولهم إنها من تدبير مصر والإمارات العربية المتحدة.

ولم ترد الإمارات رسميا على هذه الاتهامات كما أن مصر نفت اشتراكها في القصف الجوي الذي حدث وسط مخاوف أميركية من أن ترى بعض الدول في الحرب على تنظيم الدولة ضوءا أخضر لشن هجمات أخرى.

ومع انتشار نفوذ تنظيم الدولة بين جماعات إسلامية متشددة في شمال أفريقيا ترسل مقاتلين جهاديين إلى سوريا والعراق تعتزم الجزائر الجار الغربي لليبيا تدريب قوات ليبية أيضا.

لكن تعزيز الدور المصري يشرك في الأحداث واحدا من أكبر جيوش الشرق الأوسط والذي يسعى لمعالجة ما لحق بسمعته من ضرر من جراء الإطاحة في العام الماضي بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية على حكمه.

وفي أبريل أعادت واشنطن بعضا من المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار لمصر كانت قد جمدتها بعد عزل مرسي لكن محللين قالوا إن المخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان أبقت على فتور العلاقات.