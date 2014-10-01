فاو: واقع الأمن الغذائي في سوريا حرج

قالت فاليري آموس مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة, إن القتال وتحولات الصراع في سوريا يجعلان توصيل المساعدات إلى مستحقيها أمرا صعبا وخطيرا، محملة أطراف الصراع مسؤولية عرقلة وصول المساعدات.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو أن أكثر من ستة ملايين سوري بحاجة ماسة للغذاء.

ووصفت المنظمة واقع الأمن الغذائي في سوريا بالحرج بكل المقاييس, مع ارتفاع من يحتاجون بصورة ماسة لمساعدات غذائية بنسبة خمسين في المائة منذ منتصف عام ألفين وثلاثة عشر.

وأشارت المنظمة إلى أن تأثر الزراعة بالصراع خفض إنتاج القمح في البلاد في عام 2013 بنسبة 40% في المائة، بينما فقدت سوريا ثلث أغنامها وانخفضت نسبة إنتاج الدواجن فيها إلى النصف.

ولفت تقرير المنظمة الانتباه إلى أن 60 % من السوريين يعانون الفقر, وأن واحدا من كل ثلاثة سوريين يعاني من الفقر المدقع، محذرا من أن استمرار الصراع في البلاد يهدد الأمن الغذائي إقليميا, وليس في سوريا وحدها.

وكانت مسؤول في الأمم المتحدة حذر منذ أيام من أن حصص الغذاء لأربعة ملايين سوري ستخفض بنسبة 40% في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسبب نقص في التمويل.

ولفت إلى أنه أصبح بإمكان مؤسسات الأمم المتحدة للمرة الأولى الوصول إلى بعض المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها والتي لم يكن ممكنا الدخول إليها من قبل، ولكن يعوق ذلك نقص التمويل.