بريطانيا تطلق أول منتدى للجنود المسلمين في الجيش

أطلقت وزارة الدفاع البريطانية أول منتدى للجنود المسلمين في القوات المسلحة البريطانية، يخدم أكثر من 600 مجند وعامل فى الجيش البريطانى، فيما قال المستشار الإسلامى للوزارة إن الجنود المسلمين في القوات المسلحة البريطانية لا يشعرون بالتناقض بين كونهم مسلمين وبين خدمتهم لبلدهم في الحرب بالعراق وأفغانستان.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المنتدى يعمل على تعزيز الشراكة بين المسلمين في بريطانيا ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، كما يهدف إلى تشجيع حوار أفضل، ويساعد في تسليط الضوء على الدور الهام الذى يلعبه المسلمون البريطانيون في القوات المسلحة سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر.

كما أضافت تأسيس هذا المنتدى يؤكد حرص حكومة المملكة المتحدة على حماية ودعم التنوع الثقافى والدينى والعرقي الموجود في بريطانيا والذى نفخر به دائما، كما يؤكد دور المسلمين المهم في بريطانيا ونجاحاتهم في مختلف المجالات ومن ضمنها الجيش.

وقال تقرير لوزارة الخارجية البريطانية إن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اعرب عن فخره بإطلاق المنتدى، مضيفا "هذا حدث هام يؤكد العلاقات القوية بين قواتنا المسلحة والمجتمع المسلم ويظهر التزامنا بتعزيز هذه العلاقات