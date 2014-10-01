النمسا تخصص نصف مليون يورو للاجئين السوريين

أكد رئيس وزراء النمسا المستشار فيرنر فايمن أن بلاده ملتزمة بمساعدة اللاجئين المتضرريين بسبب الحروب، وأبدى تضامنه مع اللاجئين السوريين قائلا عندما يضطر الناس لترك أوطانهم بسبب الحروب نحن ملتزمون بتقديم المساعدة ومحاولة الوصول إلى حل بشكل سريع.

وأعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ قيمته نصف مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين فى النمسا.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع حكام الولايات النمساوية التسع لبحث مشكلة نقص أماكن إقامة اللاجئين السوريين، الناجمة عن عدم التزام الولايات النمساوية باستيفاء الحصص المقررة من أعداد اللاجئين، التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة الاتحادية، حيث أسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيفاء كافة الولايات النمساوية لحصصها المقررة بشكل متوازن يخفف العبء عن ولايتى فيينا والنمسا السفلى، على أن يتم توفير الأماكن اللازمة لإيواء اللاجئين السوريين مع حلول شهر ديسمبر المقبل قبل دخول فصل الشتاء.