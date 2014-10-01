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الناتو: سندافع عن تركيا إذا هوجمت

1/10/2014
أمين عام حلف الناتو الجديد ينس شتولتنبرغ (EPA-أرشيف)

قال الأمين العام الجديد لحلف الأطلسي "الناتو" ينس شتولتنبرغ الأربعاء إن الحلف لابد أن يكون واضحا في أنه سيهب لمساعدة تركيا إذا تعرضت لهجوم.

وأضاف في أول مؤتمر صحفي بعد تسلمة أمانة حلف الناتو له في مقر الحلف "مسؤوليتنا.. المسؤولية الأساسية.. هي الوقوف وأن نكون واضحين جدا في أننا سنحمي تركيا بموجب الدفاع الجماعي لدول الحلف".

وتابع أن البند الخامس للحلف سيطبق أيضا إذا هوجمت تركيا بأي طريقة. والبند الخامس فقرة أساسية لدى حلف الأطلسي خاصة بالدفاع المتبادل عن النفس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأربعاء إن تركيا ستحارب تنظيم الدولة والجماعات "الإرهابية" الأخرى في المنطقة.

كما تقدم مقاتلو تنظيم الدولة في الأراضي السورية حتى مدينة كوباني "عين العرب" إلى أن أصبحوا على مرمى البصر من الجيش التركي على الحدود السورية.

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