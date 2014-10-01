أمريكا: لا يمكن أن نقصف تنظيم الدولة بشكل أعمى

أعلن البنتاجون ، أن الجيش الأمريكى، لا يمكنه أن يقصف تنظيم الدولة "بشكل أعمى"داعيا إلى التحلى بصبر استراتيجى من أجل التخلص من الجهاديين.

الأميرال جون كيربي



وقال المتحدث باسم البنتاجون الأميرال جون كيربى، "لم يقل أحد أن الأمر سيكون سهلا ولا يجوز أن يتكون عند أي شخص بأن هذه الضربات الجوية الموجهة قد تؤتى ثمارها سريعاً، واضاف “ لن نقصف ولا يمكننا ان نقصف بشكل اعمى تنظيم الدولة الاسلامية.

وانتقد كيربى تغطية هذه الضربات من قبل بعض وسائل الاعلام والتوقعات غير الواقعية عن الحملة الجوية التى تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق.

وذكر المتحدث باسم قادة الجيش الاميركى كانوا واضحين منذ البداية حول كون الضربات الجوية وحدها لا تكفى ولكن بذل جهود على المدى الطويل سيكون امرا ضروريا من اجل تدريب وتأهيل مقاتلى المعارضة السورية “ المعتدلة” ومن اجل تعزيز الجيش العراقى .

وقال ايضا “ بالرغم من اننا نتقاسم الشعور بالعجلة تجاه هذا التنظيم، فيجب ان نتقاسم ايضا شعورا بالصبر الاستراتيجي” .

واشار الى ان مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية لم يعودوا يتنقلون بمجموعات كبيرة في العراء ولكن “ يتفرقون” لتحاشى الضربات من الجو ، واقر مع ذلك بان التنظيم ما زال يشكل تهديدا وانه في بعض الحالات استولى على اراض جديدة.