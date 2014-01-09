وفاة كندي بفيروس (H5N1) بعد عودته من الصين

صورة مجهرية لفيروس إنفلونزا الطيور (أرشيف)

قال مسؤولون في الصحة الكندية الأربعاء الماضي إن مواطنا توفي متأثرا باصابته بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) بعد عودته من رحلة إلى الصين في إعلان يمثل أول حالة مؤكدة من نوعها لوفاة بالفيروس في أميركا الشمالية.

وقال مسؤولون في بيان صحفي صحفية في أوتاوا إن الحالة تم عزلها وإن احتمالات الخطر وانتقال الفيروس لآخرين في حدودها الدنيا، وأضاف المسؤولون أن سلالة (H5N1) من فيروس إنفلونزا الطيور تنتقل أساسا من خلال الاتصال بالطيور المصابة وتقتل حوالي 60% ممن يصابون بها.

وتوفي الرجل الذي سافر إلى الصين في ديسمبر الماضي في إقليم ألبرتا غرب كندا في 3 يناير الجاري وحذر المسؤولون الكنديون مواطنيهم من الاتصال بالطيور أو التعامل معها في حالة سفرهم إلى الصين.

وقالت وزارة الصحة الكندية في إقليم ألبرتا في بيان إن منظمة الصحة العالمية أبلغت بحوالي 38 حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) في جميع أنحاء العالم ونتج عنها 24 حالة وفاة خلال عام 2013.

وكانت السلطات الصحية في مقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين قد سجلت حالة إصابة بشرية جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (H7N9) كما سجلت حالة جديدة بالمرض في شنغهاي في يناير الجاري.

وذكرت لجنة الصحة وتنظيم الأسرة بالمقاطعة أن الإصابة هي لسيدة تبلغ من العمر 34 عاما، والتي تأكدت إصابتها بالعدوى ووصفت حالتها بالخطيرة ومضيفة أنها تعالج حاليا بإحدى المستشفيات بالمنطقة.

وعدت تلك الحالة الأولى التي تسجل فيها إصابات من هذا النوع الجديد من فيروس الإنفلونزا بمقاطعة "تشجيانغ" خلال العام الجديد، بعد أن كانت قد سجلت حالتا إصابة بالفيروس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

كما كانت قد سجلت حالة جديدة في بلدية مدينة شنغهاي شرقي الصين، وهي لمريض يبلغ من العمر 86 عاما، إذ تأكدت إصابته يوم الجمعة الماضي، ويتلقى العلاج حاليا.

وفيروسات إنفلونزا الطيور تصيب الدواجن والطيور بشكل أساسي، كما قد تصيب الخنازير، وعندما تنتقل العدوى وتصيب الإنسان فإنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل للموت.