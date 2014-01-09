ميسي يؤكد تعافيه بهدفين ضمن رباعية بمرمى خيتافي

ليونيل ميسي في المباراة (رويترز)

نزل ليونيل ميسي بديلا في مباراة فريقه مع خيتافي فسجل هدفين في أول مباراة يخوضها بعد تعافيه من الإصابة بينما أضاف زميله سيسك فابريغاس ثنائية مماثلة ليسحق برشلونة ضيفه خيتافي 4-صفر في ذهاب دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

ووقف الجمهور في أستاد نوكامب لتحية ميسي حين شارك بدلا من أندريس أنيستا في الدقيقة 64 وهي أول مباراة يخوضها أفضل لاعب في العالم منذ تعرض لإصابة في العضلات في نوفمبر الماضي.

وكان برشلونة مسيطرا على المباراة ومتفوقا بالفعل بهدفين حين نزل ميسي إلى ساحة الملعب بعدما افتتح فابريغاس التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثامنة وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وبدا ميسي في حالة جيدة خلال النصف ساعة التي قضاها على أرض الملعب ومثلت عودته الناجحة نبأ جيدا لمدربه جيراردو مارتينو الذي يستعد فريقه لمواجهة صعبة في دوري الدرجة الأولى ضد أتليتيكو مدريد شريكه في الصدارة السبت المقبل.

وجاء الهدف الأول لميسي في الدقيقة 89 عندما سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية العليا من مسافة قريبة، أما هدفه الثاني فوضع فيه لمساته الفنية المعتادة حين انطلق من ناحية اليمين مخترقا دفاع خيتافي قبل أن يسدد الكرة في الشباك في مشهد أسعد جمهوره وم الذي وقف يصفق له في آخر لعبة من المباراة.

وسادت أجواء احتفالية في الإستاد مع عودة المدرب السابق للفريق تيتو فيلانوفا الذي يكافح للتغلب على مرض السرطان الذي أجبره على ترك المنصب في نهاية الموسم الماضي لمشاهدة الفريق من المدرجات.

وإن تجاوز برشلونة مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مدريد فسيلعب في دور الثمانية مع راليو فاليكانو أو ليفانتي اللذين سيلتقيان ذهابا اليوم الخميس.

وقال كارليس بويول قائد برشلونة في مقابلة مع محطة التلفزيون الإسبانية أنتينا 3 "من الواضح أن إصابة ميسي لم تنسه الطريقة التي يلعب بها كرة القدم".

وأضاف "لقد تدرب بشكل جيد جدا وسجل أهدافا بطريقته الرائعة، الطريق لا تزال طويلة في الدوري لكن مباراة السبت مهمة للغاية ضد فريق اعتقد أنه من أفضل الفرق في العالم".

وتعادل ألميريا مع مضيفه ريسنج سانتندر 1-1 في حين كانت نتيجة مباراتين أخريين أقيمتا في وقت سابق يوم الأربعاء الماضي بانتصار الكوركون على إسبانيول وريال بيتيس على أتليتيك بلباو 1-صفر لكل منهم.