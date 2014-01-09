غرامة 2.1 مليون دولار على مخرج صيني أنجب 3 أطفال

فرضت الصين غرامة على المخرج السينمائي الصيني الشهير تشانغ يي مو قيمتها 7.5 مليون يوان أي ما يقارب 1.24 مليون دولار لانجابه ثلاثة أطفال في خرق لسياسة البلاد الصارمة التي تقضي بإنجاب طفل واحد

وأبلغت هيئة تنظيم الأسرة في مدينة ووشي بشرق الصين تشانغ الشهر الماضي أنه سيتم تغريمه لكنها لم تحدد قيمة الغرامة, وقدم "تشانغ" التماسا وتنتمي "تشين تينغ" زوجة "تشانغ" إلى مدينة "ووشي".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه ظهرت العام الماضي تقارير على الإنترنت تفيد بأن "تشانغ" الذي أبهر العالم بإخراجه حفل افتتاح دورة الالعاب الأولمبية في بكين عام 2008 هو أب لسبعة أبناء على الاقل ويمكن ان يكون عرضة لغرامة قدرها 160 مليون يوان "ما يقارب26.3 مليون دولار"

وأدت تلك التقارير الى بدء عملية ملاحقة لتشانغ وقالت هيئة تنظيم الأسرة في نوفمبر تشرين الثاني أنها عجزت عن التوصل لمكان تشانغ.

وفي ديسمبر كانون الأول اعتذر تشانغ لإنجابه ثلاثة أبناء وقال أنه سيقبل أي عقاب

وفي بيان وضع على موقع صيني للتواصل الاجتماعي قالت هيئة تنظيم الأسرة أنها ستمهل تشانغ 30 يوماً لسداد الغرامة وقالت السلطات أن تقديرها للغرامة استند إلى الدخل المجمع لتشانغ وزوجته تشين الذي يبلغ 3.6 مليون يوان في السنوات الثلاث التي أنجب خلالها أطفاله.

وأعلنت الحكومة الصينية في نوفمبر تشرين الثاني عن تعديل لسياسة تنظيم الأسرة يسمح بإنجاب طفل ثان إذا كان لأحد الوالدين طفل وحيد.