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رئيس الحكومة التونسية يقدم استقالته للمرزوقي

9/1/2014

أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض رسميا عن تقديم إستقالة حكومته مساء الخميس إلى الرئيس منصف المرزوقي, و صرح العريض أن الحكومة ستواصل عملها لحين تشكيل حكومة جديدة و المصادقة عليها من المجلس التأسيسي.

وقال العريض خلال مؤتمر صحفي مُقتضب إنه قدم إستقالة حكومته للرئيس التونسي تنفيذاً لما ورد في وثيقة خارطة الطريق التي وافقت عليها الأحزاب السياسية ضمن إطار الحوار الوطني.

وبهذه الإستقالة،سيتم تكليف مهدي جمعة(51 عاما) الذي كانت الأحزاب السياسية قد إختاراته لرئاسة الحكومة الجديدة،بتشكيل حكومته التي يُفترض أن تكون قليلة العدد،وغير متحزبة.

يُشار إلى أن علي العريض كان قد تسلم مهامه كرئيس للحكومة التونسية المؤقتة في 14 آذار/ مارس الماضي،وذلك بعد إستقالة حمادي الجبالي بسبب الأزمة التي عاشتها البلاد في أعقاب إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي.

وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي،تعهد العريض كتابياً بالإستقالة ،وذلك في أعقاب الأزمة التي عاشتها البلاد بعد إغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو من العام الماضي.

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