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انشقاق أعضاء من الحزب الحاكم بنيجيريا وانضمامهم للمعارضة

9/1/2014

تواصلت الأزمة السياسية في نيجيريا، بعد انشقاق العديد من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي الحاكم وانضمامهم إلى صفوف المعارضة، في خطوة وصفت بالضربة لحكومة الرئيس "جودلاك جوناثان" قبل انتخابات الرئاسة في عام 2015.

وذكرت مصادر في برلمان ولاية "سوكوتو" بشمال البلاد، إن 27 عضواً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 30 عضواً، أصبحوا الآن في صفوف المعارضة، مشيرة إلى أن حاكم الولاية "عليو واماكو"، انشق أيضا وانضم إلى حزب المؤتمر التقدمي المعارض.

من جانبه، قلل رئيس حزب الشعب الديمقراطي الحاكم "بامنجا توكور" من أهمية انشقاق أعضاء من الحزب وانضمامهم للمعارضة، مشيراً إلى أن هذه الانشقاقات لن تؤثر على أداء الحزب.

وذكرت تقارير صحفية نيجيرية، أن 74 شخصية جديدة من أعضاء الحزب الحاكم بولاية "كادونا" وعشرات الأعضاء من الولايات الأخرى انضموا إلى صفوف الحزب التقدمي المعارض الذي رحب بانضمام المزيد من الحزب الحاكم إلى المعارضة.

وتقول وسائل إعلام نيجيرية إن حزب المؤتمر التقدمي المعارض أصبح الآن لديه 174 عضواً داخل البرلمان مقابل 171 للحزب الحاكم، مشيرة إلى أن الانشقاق جاء بعد أيام من انشقاق عدد من حكام الولايات النيجيرية.

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