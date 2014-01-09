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الخلايا الجذعية تتغلب على بكتيريا السل المقاومة للعلاج

9/1/2014
الأبحاث الجينية حققت فتوحات علمية وأملا للمرضى (أرشيف)

أظهرت نتائج أولية لاختبارات معملية أن من الممكن مستقبلا معالجة المرضى المصابين بصور قاتلة من البكتيريا العنيدة المسببة لمرض السل والمقاومة للعلاج باستخدام خلايا مأخوذة من نخاع عظامهم.

وربما يمهد هذا الاكتشاف الذي حققه علماء بريطانيون وسويديون السبيل لتطوير علاج جديد لحوالي 450 ألف شخص على مستوى العالم مصابين بأشكال مختلفة من جراثيم السل المقاومة للأدوية.

وفي دراسة وردت بنشرة لانسيت الطبية قال باحثون إن 30 مريضا بالسل من النوع المقاوم للعلاج والأدوية عولجوا بحقن خلايا جذعية من نخاع عظامهم شفي نصفهم من المرض بعد ستة أشهر من مباشرة العلاج.

وقال عليم الدين زملا أخصائي مرض السل بجامعة لندن والذي شارك في هذه الدراسة "النتائج  تظهر أن التغلب على التحديات والصعوبات الحالية  ليس مستحيلا وتتيح فرصة فريدة بحل جديد لعلاج مئات الآلاف من الناس الذين يموتون دون داع".

يذكر أنه انتشرت في السنوات الأخيرة سلالات جديدة من بكتريا السل المقاومة للأدوية في مختلف أنحاء العالم، وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بتلك الأنواع من البكتريا بحوالي 450 ألف مصاب بهذه الأنواع من المرض في شرق أوروبا وآسيا وجنوب أفريقيا وأن حوالي نصف هذا العدد لا يستجيب لأساليب العلاج التقليدية حاليا.

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