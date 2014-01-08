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مصرع أربعة أميركيين بسقوط مروحيتهم ببريطانيا

8/1/2014
مروحية من نفس طراز المروحية المنكوبة (أرشيف القوات الجوية الأميركية)

قال روجر ويلسون مسؤول شرطة مقاطعة نورفلك البريطانية إن طاقم مروحية عسكرية أميركية مكون من أربعة أفراد قد فقدوا جراء سقوط مروحيتهم خلال عملية تدريب روتينية.

من جهته صرح متحدث باسم القوات الجوية الأميركية المتمركزة بقاعدة لايكنهيث إن الطائرة من طراز (HH-60G Pavehawk) سقطت أثناء مهمة تدريبية على الطيران بمستوى منخفض.

وكان يعتقد أولا أن الطائرة قد سقطت في منطقة مستنقعات على الساحل الشرقي لبريطانيا غير أن متحدثا باسم قوات الإنقاذ الملكية البريطانية قال إنها سقطت على الأرض.

وفور وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى المكان حيث قامت الأخيرة بتطويق المنطقة، ومنعت مرور الأفراد والسيارات بالقرب من المكان نتيجة لوجود ذخيرة حية على متن المروحية.

يذكر أن هناك قاعدة تابعة لسلاح الجو الأميركي في راف لايكنهيث بمنطقة سوفولك، وقال المتحدث باسم القاعدة إن سلاح الجو "يحقق في الحادث" الذي وقع خلال "عملية تدريب روتينية في المنطقة".

وتشهد بريطانيا حاليا رياحا عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة.

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