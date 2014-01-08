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حماس تفرج عن 7 معتقلين من فتح لتعزيز فرص المصالحة

8/1/2014

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة حماس، الأربعاء الإفراج عن سبعة معتقلين من حركة فتح، قالت إنهم كانوا معتقلين على خلفية قضايا أمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالات الأنباء، إن قرار الإفراج شمل 7 من المحكومين على خلفية قضايا أمنية من حركة فتح، مشددة على عدم وجود معتقلين على خلفية سياسية.

وأضافت أن هذه الخطوة سيتبعها المزيد من الخطوات الإيجابية التي تصب في دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، معتبرة أن هذا القرار الشجاع بالإفراج عن المعتقلين يؤكد الحرص الجاد من الحكومة ووزارة الداخلية للعمل على تحقيق المصالحة.

والمعتقلون المفرج عنهم هم : رامي يحيى على بسيسو محكوم عليه بسنتين، و صالح عدنان صالح عبد السلام محكوم عليه بسنتين، وفايز هشام حمدان حجازي محكوم عليه بسنتين، ونائل مصطفى علي شلايل محكوم عليه  بسنتين، ومحمد نور الدين إسماعيل عنبر محكوم عليه بسنة ونصف، وسليم محمود حسن البيوك محكوم عليه بسنة، ورأفت فؤاد كامل الشاعر محكوم عليه بسنة.

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