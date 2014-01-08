تأجيل محاكمة مرسي وبدء الاستفتاء على الدستور

لحظة وصول الرئيس المعزول مرسي لجلسة المحاكمة الأولى (أرشيف)

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الأول من فبراير بعد تعذر نقله من مدينة الإسكندرية الساحلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس المحكمة إن الجلسة تأجلت لإحضار مرسي من محبسه. وأضاف أن المحكمة تلقت خطابا من مدير أمن القاهرة بتعذر نقل مرسي للمثول أمام المحكمة التي تعقد جلساتها بأكاديمية الأمن في شمال شرق العاصمة.

وكان التلفزيون المصري قد قال في وقت سابق إن مرسي وصل إلى مقر المحاكمة لكن مدير مباحث الإسكندرية ناصر العبد قال لوكالة رويترز للأنباء إن مرسي "مازال في زنزانته" بسجن برج العرب بالقرب من مدينة الإسكندرية.

ولكن التليفزيون المصري أعلن فيما بعد أن الأحوال الجوية في الإسكندرية حالت دون وصول المروحية التي تقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن الأحوال الجوية هناك مشمسة.

وكان ينتظر أن تبدأ اليوم الجلسة الثانية من محاكمة مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال العام 2012, وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي قد انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة بشرقي القاهرة في الرابع من نوفمبر الماضي, ورفض خلالها تغيير ملابسه الرسمية وارتداء ملابس الحبس الاحتياطي, وتمسك بأنه الرئيس الشرعي للبلاد واصفا المحاكمة بالباطلة.

من جهة أخرى وفي سياق آخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن الناخبين المصريين في الخارج بدأوا اليوم الأربعاء وفي جميع السفارات والقنصليات المصرية بالإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات في الدستور تمثل خطوة كبيرة في تنفيذ خارطة طريق أعلنتها قيادة الجيش يوم عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأضاف السفير عبدالعاطي أن ناخبين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في مقار بعثات دبلوماسية مصرية بدول الخليج العربية من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي لتلك الدول.

وسيستمر إدلاء المصريين في الخارج بالأصوات خمسة أيام. وسيبدأ الاقتراع في مصر يوم 14 يناير الجاري ويستمر ليوم آخر.

وتشمل خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري في خطواتها التالية انتخابات تشريعية ورئاسية لم تحسم الترتيبات الزمنية لإجرائها بعد.