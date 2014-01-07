زعيم جبهة النصرة يدعو إلى هدنة بين فصائل المعارضة

دعا زعيم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا إلى وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة السورية لوضع حد للاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام في أعنف موجة اقتتال بين المعارضين منذ بدء الانتفاضة السورية.

وجاء في تسجيل صوتي لمحمد الجولاني زعيم الجبهة "نعتقد بإسلام الفصائل المتصارعة رغم استغلال بعض الأطراف الخائنة للحالة الراهنة لتنفيذ مأرب غربي أو مصلحة شخصية واهنة وعليه فإن القتال الحاصل نراه في غالبه قتال فتنة بين المسلمين".

وحمل الجولاني جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة أيضا جانباً كبيراً من المسؤولية عن القتال.

وعلى الرغم من خروج الجماعتين من عباءة التنظيم العالمي المتشدد وترحيبهما بانضمام مقاتلين أجانب فإن جبهة النصرة أكثر تعاوناً مع فصائل المعارضة الأخرى وتفادت إلى حد بعيد صراعات القوى التي تخوضها جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام منذ انتزعت من جماعات أخرى السيطرة على كثير من مناطق المعارضة.

وقال الجولاني "لقد جرت الكثير من الاعتداءات في الساحة بين الفصائل المسلحة وتجاوزات من بعض الفصائل كما أن السياسة الخاطئة التي تتبعها الدولة في الساحة كان لها دور بارز في تأجيج الصراع يضاف اليها عدم الوصول إلى صيغة حل شرعي معتمد بين الفصائل البارزة".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 274 شخصاً قتلوا في اشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية منذ يوم الجمعة واقترح الجولاني تشكيل لجنة شرعية لحل النزاعات بين المقاتلين ,ودعا مقاتلي المعارضة للعودة إلى هدفهم المشترك وهو قتال قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

هذا ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من صحة التسجيل الصوتي لكن حساب جبهة النصرة على موقع تويتر نشره

وقال الجولاني "أن هذا الحال المؤسف دفعنا لأن نقوم بمبادرة إنقاذ للساحة من الضياع وتتمثل بتشكيل لجنة شرعية من جميع الفصائل المعتبرة ووقف إطلاق النار".

وشنت جماعات لمقاتلي المعارضة السورية وبينهم الكثير من المقاتلين الاسلاميين سلسلة من الهجمات المنسقة الأسبوع الماضي على "الدولة الاسلامية في العراق والشام" في شمال سوريا وشرقها بعد شهور من التوترات المتزايدة مع الجماعة.

وقال المرصد أن جماعات أخرى لمقاتلي المعارضة قتلت فيما يبدو 34 مقاتلا أجنبياً من مقاتلي الجماعة في منطقة بشمال غرب سوريا , وحذر الجولاني المقاتلين من الانقسام إلى مقاتلين أجانب ومحليين وأكد الحاجة للجميع لاجل "الجهاد" في سوريا.