البث الحي
منوعات

بدء محادثات وقف إطلاق النار بين متمردي جنوب السودان والحكومة

7/1/2014

بدأ متمردو جنوب السودان والحكومة محادثات سلام في مسعى لإنهاء القتال الذي وضع البلاد على شفا حرب أهلية ,وستركز المحادثات التي تجري في أثيوبيا على التوسط في وقف إطلاق النار لإنهاء العنف القبلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع وقتل ألف شخص على الأقل وشرد 200 ألف آخرين.

وقال عضو في الوفد الحكومي لرويترز "بدأنا اجتماعنا بشأن وقف الاشتباكات" ووضع العنف القبلي قوات حكومة رئيس جنوب السودان "سلفا كير" في مواجهة متمردين موالين لنائبه السابق "ريك مشار" وأكد "مابيور قرنق" عضو وفد مشار إلى "أديس أبابا" بدء المحادثات.

وأخر الجانبان المحادثات عدة أيام في جدل حول مصير 11 شخصاً تحتجزهم الحكومة في العاصمة جوبا وأصر المتمردون في باديء الأمرعلى الإفراج عنهم قبل بدء المحادثات.

وقال دبلوماسي أثيوبي أن الهيئة الحكومية للتنمية "ايجاد" لدول شرق أفريقيا التي توسطت في المحادثات أرسلت مبعوثين إلى جوبا للضغط على رئيس جنوب السودان للإفراج عن المحتجزين.

وقال الدبلوماسي الأثيوبي القريب من المحادثات " أن وفداً أثيوبياً سيسافر للاجتماع "بسيلفاكير" للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين" ,وذكر الدبلوماسي أن الوفد يضم ثلاثة أعضاء ويرأسه "سيوم مسفين" وهو وزير خارجية اثيوبي سابق.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)