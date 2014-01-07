الزعبي: لن يكون هناك هيئة حكم انتقالي في سوريا

قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن سوريا حريصة على نجاح مؤتمر جنيف2 حول سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ومن دون تمرير أية أجندات خارجية، مشدداً على أن هناك قراراً شعبياً بترشيح الرئيس السوري بشار الأسد للرئاسة.

وأضاف الزعبي، نحن نفهم جيداً أن يكون في مستقبل سوريا حكومة موسّعة ولن يكون هناك هيئة حكم انتقالي كما حدث في العراق إبّان غزو الولايات المتحدة له، مشيرا إلى أن أي قرار أو اتفاق يتم التوصل إليه في جنيف2، لا قيمة له إذا لم يوافق عليه الشعب السوري عن طريق الاستفتاء.

وقال الزعبي – في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء- ردا على سؤال حول ما إذا كانت التفجيرات الأخيرة

في روسيا لها علاقة بما يجري في سوريا، "إن من يقف وراء التفجيرات في روسيا هو نفسه من قام بذلك في سوريا والعراق ولبنان، وأنه لا يوجد إرهاب متطرف وإرهاب معتدل".

وأضاف الزعبي أن "جنيف2" الذي من المنتظر عقده في 22 يناير الجاري سيبحث محاربة "الإرهاب". واستطرد قائلا، "إن من يعتقد أنه سيغير شيئا على الأرض بإرسال الإرهابيين والأسلحة إلى سوريا واهم"، داعيا الحكومة

التركية إلى "إغلاق حدودها إغلاقا تاما بوجه الإرهابيين، وطردهم من أراضيها ووقف الدعم اللوجستي والمالي لهم".

وأكد أن الرئيس بشار الأسد سيترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة وفقا للقواعد الدستورية. وأشار إلى وجود عمليات تسلل كبيرة للإرهابيين عبر الأردن إلى سوريا وبات الجميع يدرك ذلك وعلى الحكومة الأردنية ضبط الحدود وعدم الانصياع للضغوط الخارجية، على حد تعبيره.