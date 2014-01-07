الثلوج تشل أميركا وتقتل أربعة أشخاص

هبطت درجات الحرارة لمستويات لم تصلها منذ عقدين

اجتاحت موجة باردة قادمة من القطب الشمالي وسط الولايات المتحدة وتسبب أبرد طقس تشهده المنطقة منذ عقدين في مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأجبر الشركات والمدارس على إغلاق أبوابها وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

واكتظت ملاجئ المشردين في أنحاء ولايات وسط أميركا كما هدد البرد الشديد والصقيع بتوقف إنتاج النفط بعد أن تسببت موجة البرد القارس التي سماها بعض خبراء الأرصاد الجوية الدوامة القطبية واطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "الخنزير القطبي" بتدني درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة ولمستويات لم تسجل منذ أكثر من عشرين عاما.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن درجات الحرارة كانت أقل من متوسطاتها ما بين من 11 إلى 22 درجة مائوية تحت الصفر في أجزاء من ولايات مونتانا ونورث وساوث داكوتا ومينيسوتا وأيوا وويسكونسن وميتشيغان ونبراسكا.

وكان الجو أكثر برودة في منطقة بريمسون بولاية مينيسوتا فقد انخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مائوية تحت الصفر مما هو عليه في خليج القطب الشمالي بكندا حيث بلغت درجات الحرارة 35 درجة مائوية تحت الصفر.

وتتحرك موجة الهواء القطبي الشمالية باتجاه الساحل الشرقي حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة طوال وسط الأسبوع الجاري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تسجيل أبرد درجات حرارة منذ سنوات في براونزفيل بولاية تكساس تكساس وفي وسط ولاية فلوريدا.

وأعلن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك حالة الطوارئ وقال إن أجزاء من الطرق السريعة في غرب نيويورك ستغلق بسبب الطقس السيء.

وسقط أربعة قتلى على الأقل تجمدا جراء الطقس السيء من بينهم رجل من شيكاجو أصيب بنوبة قلبية بينما كان يجرف الثلوج وامرأة مسنة عثر عليها خارج المنزل في وقت مبكر في إنديانابوليس.

وقال خبراء أرصاد إن الموجة الباردة تهدد بتعطيل إنتاج النفط خاصة في نورث داكوتا وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود. وتسبب الطقس السيء أيضا في إعاقة شحن الحبوب والماشية وهدد إنتاجية محصول القمح.

وفي كليفلاند بلغت درجات الحرارة 19 درجة مائوية تحت الصفر، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 21 درجة مائوية تحت الصفر.

واكتظت ملاجئ المشردين عن آخرها وبدأ القائمون عليها بفتح منشآت إضافية لاستيعاب المزيد من المشردين الذي سيلجؤون لها طلبا للدفء.