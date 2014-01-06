مصر تحتج على تصريحات إيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة للاحتجاج على تصريحات إيرانية بشأن الأوضاع في مصر.

وكانت مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية قالت إن بلادها قلقة بشأن العنف السياسي في مصر وطالبت بحوار وطني لوقفه.

وكان السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قال في بيان سابق على استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إن مصر تستنكر التصريحات التي أدلت بها متحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية "باعتبارها تدخلا مرفوضا شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي للبلاد".

وكانت مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية قد أدلت بتصريحات عبرت فيها عن قلق الجمهورية الإسلامية من اشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وطالبت بحوار وطني بديلا للعنف.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان على أن للحكومة المصرية الحق "في اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير الأمن للمواطنين وفرض النظام العام في إطار تطبيق القانون".

وانتقد عبد العاطي أيضا تصريحات أدلى بها القائم بالأعمال الإيراني في مصر حول التطورات في أكبر الدول العربية سكانا.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت يوم السبت الماضي عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم تعبيرها عن قلق بلادها إزاء تصاعد حدة المواجهات بين قوات من الجيش والشرطة والمتظاهرين.

ونقلت أيضا قولها إن "إيران تعبر عن قلقها تجاه تأزم الأوضاع في مصر.. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراقب وبقلق التطورات الأخيرة في مصر والتي أدت إلي مقتل وإصابة العديد من المواطنين المصريين وتعبر عن أسفها لتصاعد حدة المواجهات بين الأمن وبين المتظاهرين".

وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي عزله الجيش في يوليو الماضي قد سعى إلى التقارب مع إيران لكنه لم يستأنف العلاقات المقطوعة معها منذ عام 1979.

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد يوم من تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بمدينة النصورة وسط دلتا النيل وأوقع 16 قتيلا بينهم 14 من رجال الشرطة.

كما استدعت وزارة الخارجية المصرية سفير قطر لدى القاهرة يوم السبت للاحتجاج على ما سمته بتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية بعد أن انتقدها للحملة على الإخوان المسلمين، وتدهورت علاقات قطر مع القاهرة منذ عزل الجيش المصري للرئيس المنتخب محمد مرسي.