البث الحي
منوعات

قصف متبادل بالرمادي والجيش يستعد لمهاجمة الفلوجة

6/1/2014

 
قال ناشطون إن مسلحي العشائر قصفوا مساء أمس الأحد مقر اللواء الثامن التابع للجيش العراقي في مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار غربي العراق، ورد الجيش العراقي بقصف على منطقة  البوفراج، كما استهدف مناطق بالفلوجة خاضعة لسيطرة مسلحي العشائر.

وقال مسؤولون محليون في الرمادي -كبرى مدن محافظة  الأنبار- إن المقاتلات استهدفت مواقع في الأحياء الشرقية بالمدينة, وتحدثوا عن مقتل 25 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام.

لكن مصادر أخرى أكدت لوكالة "أسوشيتد برس " مقتل 22 جندياً عراقياً و22 مدنياً وجرح نحو ستين آخرين في معارك الأحد.

وقصفت مدفعيّة الجيش العراقي مواقع سيطر عليها مسلحو العشائر في الكرمة شرق الفلوجة، وقال أحد الصحفيين إن الحي العسكري قرب الخط السريع تعرض لقصف باستخدام  قذائف الهاون كما طال القصف أيضاً مقر الفوج الأول، الذي كان خاضعا لسيطرة مسلحي العشائر، وأوضح أن اشتباكات متقطعة ومعارك كر وفر تدور في محيط معسكر المزرعة للسيطرة عليه.

وتفجرت الأزمة في الأنبار نهاية الشهر الماضي إثر اعتقال القوات العراقية النائب أحمد العلواني، ونزعها خيام الاعتصام بالرمادي.

واندلع القتال بالرمادي وامتد إلى الفلوجة وبلدات أخرى بالمحافظة, وشاركت فيه عشائر رافضة لتدخل الجيش, و"الصحوات" الموالية للحكومة, بينما تتحدث تقارير عن سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على بعض المواقع في المحافظة.

وفي وقت سابق الأحد, أعلن مصدر أمني عراقي أن الجيش يستعد لشن "هجوم كبير" لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة، التي تقول الحكومة إن مسلحي القاعدة يسيطرون عليها, بينما تؤكد العشائر أنها خاضعة لسيطرتها.

وينذر القصف الجوي والمدفعي للرمادي -وقبل ذلك للفلوجة- بتفاقم الأزمة وامتدادها لمحافظات أخرى كنينوى وصلاح الدين وديالى, خاصة مع ازدياد الخسائر بين المدنيين.

فقد دعا "المجلس العسكري لثوار الأنبار" أبناء الفلوجة والموصل وأبو غريب للالتحاق بالعشائر المناهضة للحكومة.

بدورها، دعت "القيادة العامة لقوات الدفاع المناطقي" ضباط الجيش العراقي السابق وفصائل المقاومة وأبناء العشائر إلى تشكيل "الجيش المناطقي للدفاع عن مناطق سنة العراق".

وفي ظل تصاعد التوتر بمحاظة الأنبار أبدت إيران  استعدادها لتقديم المساعدة العسكرية للعراق، وقال العميد محمد حجازي -نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون اللوجستية والأبحاث الصناعية- إن بلاده مستعدة لإرسال معدات عسكرية أو تقديم المشورة لمساعدة الجيش العراقي إذا طلب منها ذلك.

 

و من جانبها أكدت الولايات المتحدة دعمها للقوات الأمنية العراقية في ما وصفته بالحرب على تنظيم  الدولة الإسلامية في العراق والشام، وشددت على ضرورة تعاون جيران العراق بشكل أكبر لمواجهة تهديد "الإرهاب الإقليمي".

و على جانب آخر جانب آخر عرض رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي مبادرة تشمل سحب الجيش من المدن وإطلاق سجناء لإنهاء الأزمة.

وقال "علاوي" الذي يترأس ائتلاف "القائمة الوطنية" إنه يتعين سحب الجيش من المدن ونشر قوات الأمن الداخلي فيها, وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين في الأنبار وغيرها من المحافظات.

ودعا في هذا الإطار إلى "إطلاق السجناء الأبرياء, ووقف الحملات التحريضية والتصريحات الاستفزازية".

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)