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إعادة انتخاب الجربا رئيسا للائتلاف السوري

6/1/2014

أعاد الائتلاف الوطني السوري المعارض انتخاب أحمد الجربا رئيسا له، وذلك خلال اجتماع في إسطنبول مساء الأحد , بحسب بيان صادر عن الائتلاف. وفاز الجربا  بـ65 صوتا من أصل 120، متقدما بفارق 13 صوتا على منافسه رئيس الحكومة السورية السابق رياض حجاب .

وبعد إعلانه في بادئ الأمر انتخاب ثلاثة أعضاء نوابا للرئيس، قرر الائتلاف إقامة جولة انتخاب جديدة الأثنين بسبب النتيجة المتقاربة. وكان تم الإعلان بداية عن فوز عبد الحكيم بشار وفاروق طيفور ونورا الأمير بالمنصب .

كذلك قرر الائتلاف إعادة التصويت على منصب الأمين العام للائتلاف، بعد النتيجة المتقاربة التي حققها المرشحان المتنافسان وهما رجل الأعمال النافذ مصطفى الصباغ (59 صوتا)، وبدر جاموس (57 صوتا)، والذي يشغل المنصب حاليا.

وكان الجربا  قد انتخب رئيسا للائتلاف في تموز/يوليو عام 2013. وسيتولى قيادة الائتلاف مجددا لستة أشهر إضافية. وتأتي إعادة انتخابه في فترة حساسة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد مؤتمر السلام من أجل سوريا المزمع عقده في العاصمة السويسرية جنيف في 22 كانون الثاني/يناير الجاري، والذي من شأنه أن يجمع ممثلين عن النظام السوري والمعارضة على طاولة المفاوضات سعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

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