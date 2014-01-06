إصابة ميركل أثناء تزلجها على الجليد

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها أصيبت بكسر في الحوض بعدما سقطت أثناء ممارسة التزلج على الجليد وإنها تستخدم الآن عكازين في السير مما اضطرها لإلغاء زيارات للخارج ومواعيد رسمية.

وأضاف المتحدث أن الحادث وقع أثناء قضاء عطلة عيد الميلاد وأنها ظنت في البداية أنها أصيبت برضوض لكن تبين أنها أصيبت بكسر يستلزم الراحة لثلاثة أسابيع وتابع أنها تعمل من منزلها كلما أمكن.

وتابع المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن "المستشارة لن تتمكن من الوفاء ببعض المواعيد المعلنة لهذا الأسبوع، لقد تعرضت لصدمة كبيرة بعدما سقطت خلال ممارسة التزلج في عطلة الميلاد وهي تعاني من كسر بالحوض"، مشيرا إلى أنها لن تتمكن خصوصا من زيارة بولندا الأربعاء المقبل ولا من استقبال رئيس وزراء لوكسمبورغ جزافييه بيتيل.

ومضى قائلا "المستشارة يمكنها العمل بالقطع وتجري كل الاتصالات اللازمة"، وتابع أنها كانت تتزلج "بسرعة بطيئة" لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

لكن ميركل سترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2014. وبدأت ميركل فترتها الثالثة كمستشارة لألمانيا الشهر الماضي بعد أن ضمنت تشكيل "ائتلاف موسع" لحزبها المحافظين والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي ليسار الوسط.

وقال المتحدث إن المستشارة لن تحضر المؤتمر الاقتصادي العالمي هذا الشهر ليس بسبب الحادث الذي تعرضت له ولكن لأن موعد الاجتماع المقرر عقده في دافوس في نهاية يناير الجاري سيتعارض مع موعد اجتماع للحكومة الألمانية.

من جهة أخرى قال ستيفان أرينز جراح العظام بمستشفى شاريت في برلين إنه من المرجح ألا تحتاج المستشارة إنجيلا ميركل إلى جراحة بعد تعرضها لحادث تزلج.

وأضاف أرينز الذي يعمل نائب رئيس قسم جراحة العظام والجراحات الترميمية بالمستشفى أنها إصابة عادية ناجمة عن حركة خفيفة هذا يحدث كثيرا عندما يسقط الإنسان على ظهره، وكسور الحوض هي عادة من بين الإصابات الشديدة غير أن هناك تدرج في شدة الإصابة فإذا لم يكن هناك كسر كامل مع كسر قطاع عرضي في حلقة الحوض فإن الاصابة لا تكون شديدة ويمكن علاجها بشكل جيد دونما جراحة.

وكان المتحدث باسم ميركل قال في وقت سابق اليوم أنها أصيبت بكسر في الحوض بعدما سقطت أثناء ممارسة التزلج على الجليد. وأن ما اعتقدت في البداية أنها رضوض شديدة تبين أنها كسر جزئي بالحوض.