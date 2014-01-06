أردوغان لا يمانع بإعادة محاكمة عسكريين انقلابيين

رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يمانع في إعادة محاكمة مئات العسكريين المدانين بالتخطيط لانقلاب في قضية أبرزت الهيمنة المدنية على الجيش الذي كان يتمتع يوما بنفوذ طاغ في تركيا.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في أكتوبر الماضي حكما بإدانة ضباط كبار متقاعدين بتدبير مخطط للإطاحة بحكومة أردوغان قبل عشر سنوات. وتقدم الجيش الأسبوع الماضي بشكوى جنائية لإعادة المحاكمة فيما يتعلق بتلك القضايا قائلا إن الأدلة المقدمة كانت ملفقة.

وقال أردوغان للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد قبل مغادرته تركيا في جولة آسيوية "لا مشكلة لدينا في إعادة المحاكمة مادام هناك سند قانوني".

وأضاف أنه عقد السبت اجتماعا مع نقيب المحامين تطرق لقضية العسكريين، ووصف الاجتماع بأنه إيجابي مشيرا إلى أن وزير العدل ينظر في المسألة.

وتابع أردوغان "ينبغي أولا وضع أساس قضائي لمحاكمات جديدة" معربا عن الأمل في أن يحظى ذلك بدعم المعارضة في البرلمان.

وبرز موقف أردوغان بعد تقديم هيئة أركان القوات المسلحة شكوى تطلب فيها إعادة النظر بمحاكمتين مدويتين أسفرتا عامي 2012 و2013 عن وضع مئات الضباط الكبار وراء القضبان مبررة طلبها بأن الأدلة التي استخدمت ضدهم كانت ملفقة.

وتأتي هذه التطورات، بينما تواجه الحكومة منذ أكثر من أسبوعين فضيحة فساد أزاحت الستار -بحسب مراقبين- عن الصراع الخفي بين الحليفين السابقين أردوغان وفتح الله غولن الداعية الإسلامي الذي يتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء.

يُذكر أن محكمة أصدرت في أغسطس الماضي أحكاما بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان السابق الجنرال إيلكر باشبوغ وضباط سابقين بالجيش متهمين بالتورط في قضية "أرغينيكون" المتعلقة بالتخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان.



وأدين المحكوم عليهم باتهامات تتعلق "بمحاولة قلب النظام الدستوري بالقوة"، و"زرع الفوضى في البلاد" وذلك عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات والاغتيالات تمهد لتنفيذ انقلاب عسكري عام 2009، وقد ضمت قائمة الشخصيات المستهدفة بالاغتيال لدى الجماعة كلا من أردوغان ورئيس الأركان العامة السابق ياسر بويوكانيت والكاتب الحائز على جائزة نوبل أورهان باموق.