نائب أردوغان: معدل مؤيدي العدالة والتنمية حاليًا52%

أكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش، أن كل شئ تحت سيطرة الحكومة حاليا ولا ينبغي أن يوجد أي قلق لدى المستثمرين الأجانب في تركيا، مضيفًا أن الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم تصل إلى52%

ونقلت صحيفة "صباح" الأحد عن آرينتش تصريحاته لصحيفة نيكاي اليابانية قبل زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لليابان- أن أربعة مراكز بحوث اجتماعية مختلفة أعدت استطلاعًا للرأي لصالح حزب العدالة والتنمية بعد مزاعم الفساد المالي، مضيفًا أن القوة التصويتية للحزب الحاكم بلغت 52%، ولم تتأثر الحكومة من احتجاجات متنزه "جيزي بارك" بإسطنبول في يونيو الماضي، أو من مزاعم الفساد والرشاوى