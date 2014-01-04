كيري في الأردن لبحث جهود عملية السلام

قال مصدر أردني مسؤول، إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيقوم بزيارة إلى عمان ، السبت، يلتقى خلالها كبار المسئولين، وأضاف المصدر أن المباحثات بين كيري والمسئولين الأردنيين ستتركز على جهود السلام، خصوصا المباحثات الجارية حاليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحفيين السبت، إن إسرائيل والفلسطينيين يحرزون تقدما نحو التوصل إلى اتفاق إطاري للسلام، لكن الجانبين لم يتوصلا إليه بعد.

ويقوم كيري بهذه الجولة في المنطقة، وهى العاشرة خلال نحو شهرين، لمحاولة إحراز تقدم على مسار المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي الذى ترعاه واشنطن وتتضارب الأنباء حيال تطوراته.

وكان كيري التقى الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله لتعزيز اتفاق سلام إطاري بين إسرائيل والفلسطينيين، وتأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من اجتماع كيري لمدة خمس ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبدأ وزير الخارجية الأميركي زيارته العاشرة خلال فترة تقل عن العام لمنطقة الشرق الأوسط لدفع إسرائيل والفلسطينيين إلى إنجاز الاتفاق قبل الموعد النهائي لمهلة التسعة أشهر المحددة للمحادثات، والتي تنتهي في مايو المقبل.

كما يهدف الاتفاق الأولي إلى كسر هوة الخلاف العميقة بشأن القضايا الجوهرية، ومن بينها مسألة الحدود، ووضع القدس، والاعتراف المتبادل ومصير اللاجئين الفلسطينيين قبل التوصل لاتفاق الوضع النهائي .