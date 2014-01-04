حرق العشرات من لجان الاقتراع في بنغلادش

أحرقت نحو 60 لجنة اقتراع في بنغلادش وقتل ثلاثة أشخاص عشية انتخابات مزمعة الأحد، ومن المرجح أن يفوز بها حزب "رابطة عوامي" الحاكم بعد انسحاب حزب المعارضة الرئيسي.

ودعا حزب بنغلادش الوطني إلى إضراب مدته 48 ساعة اعتبارا من صباح السبت ودعا الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات "الهزلية".

وقالت زعيمة حزب بنغلادش الوطني "البيجوم خالدة ضياء" في بيان الجمعة، "أدعو أبناء وطني لمقاطعة هذه المهزلة المخزية التي تجري باسم انتخابات في الخامس من يناير". كما أشارت البيجوم خالدة إنها قيد الإقامة الجبرية، وتنفي الحكومة ذلك.