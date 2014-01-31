كيري يجتمع مع المعارضة الأوكرانية في ألمانيا

أعلن مسؤولون أميركيون كبار أن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي أبرز قادة المعارضة الأوكرانية على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ بألمانيا. ومع استمرار الأزمة السياسية في أوكرانيا تحاول المعارضة حشد مناصريها وتدريبهم على سبل مقاومة الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب . وتعلل المعارضة الأوكرانية ذلك باتهامها لقوات الأمن باستخدام العنف المفرط ضد أنصارها في حين يؤكد المسؤولون الحكوميون أن قوات الأمن تلتزم بالقانون خلال تعاملها مع المعارضين.

ومن بين المشاركين في الاجتماع مع كيري ارسني ياتسينيوك وهو وزير اقتصاد سابق وزعيم الحزب الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة المسجونة يوليا تيموشينكو وبطل الملاكمة السابق الذي تحول للعمل السياسي فيتالي كليتشكو الذي يقود حزب اللكمة (اودار) وبيترو بوروشينكو عضو البرلمان وروسلانا ليجيشكو نجمة البوب.

ووافق الرئيس الأوكراني وزعماء المعارضة خلال محادثات جرت الاثنين على إلغاء بعض القوانين التي تحظر التظاهر وهو مطلب رئيسي للمعارضة، كما اتفق الجانبان أيضا على العفو عمن اعتقلتهم الشرطة خلال الاحتجاجات وربط يانوكوفيتش بين ذلك وتخلي المحتجين عن كل المناطق والطرق التي سيطروا عليها.

ورحبت واشنطن بالمحادثات التي جرت مؤخرا بين يانوكوفيتش والمعارضة لإنهاء شهرين من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية رفض يانوكوفيتش اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي وقبل خطة إنقاذ مالي مع روسيا.

وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الولايات المتحدة "متفائلة بحذر" بالمفاوضات الجارية بين الحكومة الأوكرانية والمعارضة، وصرح المسؤول بأن المناقشات مع كيري ستركز على سبل استعادة الهدوء وإعادة إطلاق عملية سياسية في أوكرانيا تشمل تشكيل حكومة جديدة. وأضاف أن شخصيات المعارضة الأوكرانية تحضر مؤتمر ميونيخ الأمني لتناقش الموقف في أوكرانيا مع المجتمع الدولي.