البث الحي
منوعات

عبداللهيان: أمريكا فشلت في تحقيق أهداف جنيف 2

31/1/2014

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين أميرعبد اللهيان فشل الولايات المتحدة في تحقيق الأهداف المرغوبة من مؤتمر جنيف 2، مشيرا إلى عدم مساهمة السياسة الأمريكية بفرض ضغوط على المعارضين في إنجاح المحادثات.

وأضاف عبد اللهيان  في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية الجمعة " لقد أصبح من الواضح للمحللين أن مؤتمر جنيف 2 لن يؤتي بثماره لأن اختيار مزيج من الجماعات المنشقة لم يكن اختيارا دقيقا"، وتابع "حاول الأمريكيون الدخول في دائرة الجماعات المنشقة السورية في محاولة لحثهم على الاستسلام لأفكارهم في ذلك المؤتمر، لكنها فشلت في ذلك الجهد أيضا".

ووصف فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري الموقف الأميركي " بأنه مظهر آخر للدعم الأمريكي للجماعات الإرهابية في سوريا"، وأضاف " أثبتت الولايات المتحدة مجددا عدم اهتمام بنجاح هذه المحادثات، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن مزاعمها بشأن إنجاح هذا المؤتمر".  

وجاءت تصريحات عبد اللهيان في الوقت الذي من المقرر أن تـختتم فيه الجمعة في جنيف الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام السوري على أن تستأنف بعد نحو أسبوع. وقال الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص إلى سوريا إنه لم يلاحظ إلى الآن أي تغير في مواقف الطرفين. وكان ائتلاف المعارضة قد طالب بمحاكمة الرئيس السوري أمام محكمة الجنايات الدولية, استنادا إلى ما وصفها الائتلاف بأدلة جديدة على إتباع النظام السوري سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)