عبداللهيان: أمريكا فشلت في تحقيق أهداف جنيف 2

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين أميرعبد اللهيان فشل الولايات المتحدة في تحقيق الأهداف المرغوبة من مؤتمر جنيف 2، مشيرا إلى عدم مساهمة السياسة الأمريكية بفرض ضغوط على المعارضين في إنجاح المحادثات.

وأضاف عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية الجمعة " لقد أصبح من الواضح للمحللين أن مؤتمر جنيف 2 لن يؤتي بثماره لأن اختيار مزيج من الجماعات المنشقة لم يكن اختيارا دقيقا"، وتابع "حاول الأمريكيون الدخول في دائرة الجماعات المنشقة السورية في محاولة لحثهم على الاستسلام لأفكارهم في ذلك المؤتمر، لكنها فشلت في ذلك الجهد أيضا".

ووصف فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري الموقف الأميركي " بأنه مظهر آخر للدعم الأمريكي للجماعات الإرهابية في سوريا"، وأضاف " أثبتت الولايات المتحدة مجددا عدم اهتمام بنجاح هذه المحادثات، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن مزاعمها بشأن إنجاح هذا المؤتمر".

وجاءت تصريحات عبد اللهيان في الوقت الذي من المقرر أن تـختتم فيه الجمعة في جنيف الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام السوري على أن تستأنف بعد نحو أسبوع. وقال الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص إلى سوريا إنه لم يلاحظ إلى الآن أي تغير في مواقف الطرفين. وكان ائتلاف المعارضة قد طالب بمحاكمة الرئيس السوري أمام محكمة الجنايات الدولية, استنادا إلى ما وصفها الائتلاف بأدلة جديدة على إتباع النظام السوري سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء.