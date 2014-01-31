البث الحي
منوعات

جهود لدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

31/1/2014

قال الاتحاد الأوروبي الجمعة، إن كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، سيجتمعون السبت لمناقشة كيفية مساعدة جهود وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وسيعقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في ميونيخ على هامش المؤتمر الأمني السنوي هناك.      

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "كاثرين آشتون" إنها سترأس الاجتماع مع كيري والأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون" ووزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" ومبعوث اللجنة الرباعية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير".

وقالت آشتون في بيان، "يأتي الاجتماع في لحظة تحتاج لاتخاذ قرارات صعبة وجريئة، ثمار السلام للإسرائيليين والفلسطينيين هائلة".

وأضافت، "آمل أن نتمكن معا من المساعدة لتصبح تلك القرارات واقعا لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض، ووضع حد للصراع وتحقيق التطلعات المشروعة للجانبين".

يشار إلى أن كيري يسعى منذ ستة أشهر لدفع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق سلام، لإنهاء الصراع القائم منذ عقود.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)