جهود لدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

قال الاتحاد الأوروبي الجمعة، إن كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، سيجتمعون السبت لمناقشة كيفية مساعدة جهود وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وسيعقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في ميونيخ على هامش المؤتمر الأمني السنوي هناك.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "كاثرين آشتون" إنها سترأس الاجتماع مع كيري والأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون" ووزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" ومبعوث اللجنة الرباعية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير".

وقالت آشتون في بيان، "يأتي الاجتماع في لحظة تحتاج لاتخاذ قرارات صعبة وجريئة، ثمار السلام للإسرائيليين والفلسطينيين هائلة".

وأضافت، "آمل أن نتمكن معا من المساعدة لتصبح تلك القرارات واقعا لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض، ووضع حد للصراع وتحقيق التطلعات المشروعة للجانبين".

يشار إلى أن كيري يسعى منذ ستة أشهر لدفع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق سلام، لإنهاء الصراع القائم منذ عقود.