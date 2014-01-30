مخابرات أمريكية: ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب في سوريا

قال مديرو أجهزة مخابرات أمريكية إن أكثر من سبعة ألاف متشدد أجنبي يقاتلون إلى جانب مسلحي المعارضة في الحرب السورية، وإن بعضهم يتم تدريبهم كي يعودوا إلى أوطانهم لشن هجمات.

ويزيد العدد الذي ذكر أثناء جلسة للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي كثيرا عن الأعداد السابقة التي كانت تتراوح بين ثلاثة ألاف وأربعة ألاف مقاتل أجنبي في سوريا كما تأتي بعد ما تردد عن أنباء هذا الأسبوع بأن الكونجرس أقر سرا تقديم مزيد من التمويل لإرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة "المعتدلة" في سوريا.

وقال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر لأعضاء اللجنة "نعتقد في الوقت الراهن أن ما يزيد على سبعة ألاف مقاتل أجنبي جاؤوا من نحو 50 بلدا بينها دول كثيرة في أوروبا والشرق الأوسط".

وفي أفادته أمام الاجتماع السنوي للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات الأمنية العالمية قال كلابر"هذا يمثل مبعث قلق كبير ليس لنا فحسب بل لهذه البلدان أيضا".

وقال مسؤول أمريكي إن أجهزة المخابرات الأمريكية لم تذكر في السابق علنا رقم السبعة ألاف رغم إنه ظهر في التقارير السرية لهذه الأجهزة.

وقال كلابر إن وكالات المخابرات الأمريكية رصدت ظهور "مجمعات تدريب" للمقاتلين الأجانب في سوريا حيث أدى الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات إلى مقتل أكثر من 130 ألف شخص وأجبر ملايين على النزوح عن ديارهم. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في تصريحات خاصة إن بضعة أمريكيين يقاتلون في سوريا إلى جانب فصائل المعارضة المسلحة.

وتوجهت مجموعات أكبر من المقاتلين الاجانب من دول أخرى إلى سوريا وتقول سلطات أوروبية إن زهاء مئة بريطاني يتدربون ويقاتلون مع مسلحي المعارضة السورية وغالبا مع أشد الفصائل تشددا.

وعبر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن القلق بسبب وجود الكثير من الطرق البرية من دول أخرى إلى سوريا مما يصعب على الأجهزة الأمنية رصد إجراءات السفر للأشخاص الذين سيصبحون مقاتلين أجانب مقارنة بما يحدث مع المتشددين المحتملين المتجهين إلى ساحات قتال نائية مثل باكستان واليمن وشمال أفريقيا.

وقال كلابر إن بعض المتشددين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد مثل جبهة النصرة تطمح لمهاجمة الولايات المتحدة ذاتها.

ووصفت رئيسة اللجنة السناتور ديان فنشتاين الوضع في سوريا بأنه أبرز تهديد أمني جديد ملحوظ في العام منذ آخر اجتماع للجنة بشأن التهديدات العالمية.