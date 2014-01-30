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جدال أدبي ينتهي بجريمة قتل في روسيا

30/1/2014
 

الدرس المستفاد من جريمة قتل في روسيا  الأدب والخمر يمكن أن يكونا مزيجا قاتلا.

قال محققون في منطقة سفيردلوفسك بجبال الأورال الروسية إن معلما سابقا قتل صديقه بعد أن دخلا في نقاش وهما مخموران حول من أفضل من الآخر  الشعر أم النثر.

وقال الفرع الإقليمي للجنة التحقيقات الاتحادية في بيان "احتدم الجدال الأدبي سريعا، وتحول إلى شجار انتهى بأن قتل عاشق الشعر البالغ من العمر 53 عاما خصمه بسكين".

وجاء في البيان أن المشتبه به هرب من منزله في بلدة ايربت حيث قتل المجني عليه "67 عاما" بعد الجدال الذي احتم بينهما واختبأ في منزل صديق آخر في قرية قريبة قبل أن تعثر الشرطة عليه وتعتقله. وجاء الحادث بعد أربعة أشهر من جدال حول نظريات الفيلسوف

الألماني إيمانويل كانت الذي عاش في القرن الثامن عشر انتهى إلى مقتل رجل بالرصاص في متجر للبقالة في جنوب روسيا.

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