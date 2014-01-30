بدء أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

تنطلق الخميس أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي التي تستغرق يومين، حيث يجتمع رؤساء الحكومات والدول الأعضاء في الاتحاد بمركز المؤتمرات الجديد للاتحاد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقد حددت مفوضية الاتحاد شعار هذه القمة بأنه يتمثل في أن "عام 2014هو عام الزراعة والأمن الغذائي لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لتبنى البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية"، حيث سيتم خلال القمة بحث سبل تحويل مسار الزراعة في القارة الإفريقية وتسخير الفرص من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة.

وجاء في برنامج الأحداث و جدول الأعمال اللذين أعلنتهما المفوضية بالنسبة للمؤتمر أنه سيتم عقد جلسة مغلقة لمدة نصف ساعة، يتوجه خلالها رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود إلى إحدى قاعات الاجتماعات في مجمع المؤتمرات الجديد للتشاور بشأن تشكيل هيئة المكتب ولجنة الصياغة، ومشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، وبعد ذلك تجرى مراسم الافتتاح بإعلان بدء الدورة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام دسالين، وبعد ذلك يتم إلقاء كلمات من الدكتورة نكوسا زانا دلامينى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس السلطة الفلسطينية وضيفة الشرف بارك جونهاى رئيسة كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الإثيوبى، وبعد ذلك يجرى انتخاب رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء لجنة الصياغة، وإعلان نتائج الانتخابات من جانب عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي، وإلقاء خطاب استلام المهام للرئيس القادم للاتحاد.

ويتضمن برنامج الدورة أيضا إجراء مراسم التسليم لجوائز كوامي نكروما العلمية لسنة 2014 ، والتوقيع على معاهدات الاتحاد الإفريقي، وإعلان اعتبار عام 2014 عاما للزراعة والأمن الغذائي احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية وبعد ذلك سيتم عقد جلسة مغلقة لاعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل، ثم يجرى بحث العديد من التقارير ومن بينها توصيات المجلس التنفيذي حول تقرير المفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة الصادرة عن كل من المجلس التنفيذي والمؤتمر. ويتضمن البرنامج أيضا تعيين عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن لمدة عامين.

ووفقا لجدول الأعمال فإنه سيتم أيضا بحث البنود التي اقترحتها الدول الأعضاء، ومن بينها بند اعتماد تنفيذ الإستراتيجية الإفريقية المتكاملة للبحار والمحيطات حتى عام 2050 وتمديد المشروع الإفريقي للشبكة الإلكترونية في إطار الشراكة بين الهند وإفريقيا ،وتنظيم القمة الخاصة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تقييم إعلان وخطة عمل واغادوغو 2004 بشأن العمالة ومكافحة الفقر، وإنشاء مركز إفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها واعتماد مشروع موسوعة أفريكانا.

وأشار جدول الأعمال إلى أنه سيتم أيضا اعتماد مقررات وتوصيات الدورة العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي، واعتماد مقررات وإعلانات الدورة العادية الثانية والعشرين لمؤتمر الاتحاد، وذلك بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الاتحاد.